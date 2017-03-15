Масштабный митинг-реквием к годовщине Карпатской Украины состоялся в Закарпатской области

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11 марта, 18:08 • 123455 просмотра

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11 марта, 14:39 • 133107 просмотра

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11 марта, 14:12 • 126577 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 12893 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня, 15 марта, более тысячи закарпатцев приняли участие в митинге-реквиеме к 78-й годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины возле Мемориального комплекса "Красное поле" в Хустском районе Закарпатской области, передает корреспондент УНН.

Во время мероприятия глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль зачитал Обращение Президента Украины к Украинскому народу по случаю 78-й годовщины провозглашения Карпатской Украины.

"Тема единения украинцев была основой идеологии Карпатской Украины. Закарпатцы горели желанием помочь "...нашим братьям сбросить московское, польское и румынское ярмо...". Этим замыслам не суждено тогда было осуществиться. Образовавшееся украинское государство сразу же после провозглашения атаковали вооруженные силы союзного Гитлеру режима Хорти... Сейчас Украина противостоит агрессии со стороны Российской Федерации, которая любым образом пытается отобрать у украинцев право на свободу, соборность и суверенитет. Подвиг закарпатцев на Красном Поле, победы всех борцов за независимость призывают нас к единению, к совместной борьбе ради будущего Украины, ее процветания и благополучия, ради мира и согласия на нашей земле", - говорится в обращении Президента Украины Петра Порошенко.

Как рассказал корреспонденту УНН глава Закарпатской областной организации НСОУ "Пласт" Андрей Ребрик, именно на территории, где сейчас расположен Мемориальный комплекс "Красное поле", пролилась кровь около 300 Карпатских сечевиков, погибших в боях с венгерскими войсками за независимость своей Родины.

"В целом в течение марта 1939 года были убиты около двух тысяч защитников Карпатской Украины, более семи тысяч украинцев подверглись преследованиям", - отметил А.Ребрик.

В рамках памятных мероприятий 17 марта в день рождения президента Карпатской Украины Августина Волошина в его родном селе Келечин Межгорского района впервые состоится торжественная акция с развертыванием стометрового Государственного Флага Украины.

Как ранее сообщал УНН, церемонией возложения цветов к памятнику президенту Карпатской Украины Августину Волошину в Закарпатской области начались памятные мероприятия к 78-й годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины.

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