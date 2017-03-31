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Масштабна пожежа зруйнувала частину шосе в Атланті

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Масштабна пожежа на автомагістралі Interstate 85 сталася в Атланті, США, внаслідок чого було оголошено надзвичайний стан в окрузі Фултон. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

 Окрім цього, внаслідок пожежі було паралізовано рух на автомагістралі.

“Держава мобілізує всі наявні ресурси для забезпечення громадської безпеки та мінімізації збоїв трафіку. Оскільки оцінки пошкодження моста тривають, ми закликаємо громадськість уникати району аварії. Ми будемо сповіщати громадськість з приводу альтернативних маршрутів та іншої інформації, коли вона стане доступною”, - заявив губернатор штату Джорджія Натан Діл.

Він додав, що на ремонт шосе може піти від 4 до 8 тижнів.

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Зазначимо, причини пожежі наразі невідомі. На прес-конференції мер Атланти Касим Рід заявив, що не має доказів того, що інцидент пов'язаний з терором.

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