Крупный пожар разрушил часть шоссе в Атланте
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Масштабный пожар на автомагистрали Interstate 85 произошел в Атланте, США, в результате чего было объявлено чрезвычайное положение в округе Фултон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Кроме этого, в результате пожара было парализовано движение на автомагистрали.
"Государство мобилизует все имеющиеся ресурсы для обеспечения общественной безопасности и минимизации сбоев трафика. Поскольку оценки повреждения моста продолжаются, мы призываем общественность избегать района аварии. Мы будем оповещать общественность по поводу альтернативных маршрутов и другой информации, когда она станет доступной", - заявил губернатор штата Джорджия Натан Дил.
Он добавил, что на ремонт шоссе может уйти от 4 до 8 недель.
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Отметим, причины пожара пока неизвестны. На пресс-конференции мэр Атланты Касим Рид заявил, что нет доказательств того, что инцидент связан с террором.