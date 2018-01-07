Масові заходи у різдвяну ніч пройшли без суттєвих порушень порядку - МВС

КИЇВ. 7 січня. УНН. Участь в масових заходах у різдвяну ніч взяли близько 5 мільйонів громадян, суттєвих порушень порядку не зафіксовано. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради з першим заступником голови Нацполіції В’ячеславом Аброськіним, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.