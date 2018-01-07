Масові заходи у різдвяну ніч пройшли без суттєвих порушень порядку - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Участь в масових заходах у різдвяну ніч взяли близько 5 мільйонів громадян, суттєвих порушень порядку не зафіксовано. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради з першим заступником голови Нацполіції В’ячеславом Аброськіним, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
“Публічну безпеку і правопорядок біля храмів забезпечували більше 18 тисяч працівників Національної поліції та Національної гвардії. Ще близько 7 тисяч правоохоронців були задіяні до охорони громадського порядку на вулицях міст”, ‑ повідомив С.Яровий.
Він також додав, що у цілому святкові заходи пройшли без суттєвих порушень публічної безпеки та порядку.
“Заходи пройшли без надзвичайних подій. Особовий склад Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій, залучений до служби у різдвяну ніч, зі своїм завданням впорався. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів”, ‑ сказав заступник міністра.
За його словами, підрозділи ДСНС здійснили 860 виїздів, а з боку прикордонного відомства на службі знаходилися близько 8 тисяч осіб.
“Працівники Державної прикордонної служби оформили та пропустили більше 200 тисяч осіб та близько 47 тисяч транспортних засобів. При цьому прикордонники зафіксували 10 спрацювань бази Інтерполу та передали порушників до Нацполіції”, — зазначив С.Яровий.
Як повідомляв УНН, на період святкування Різдва Христового рятувальники переходять на посилений режим несення служби.