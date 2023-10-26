Масове наземне вторгнення в Газу буде помилкою - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у Каїрі в середу, що масове наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Гази може стати помилкою", це завдасть шкоди цивільному населенню, не гарантуючи довгострокової безпеки Ізраїлю. Про це пише AFP, передає УНН.
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"Якщо це масоване вторгнення, яке ставить під загрозу життя цивільних, то я думаю, що це помилка…і для Ізраїлю, тому що воно навряд чи захистить Ізраїль в довгостроковій перспективі і тому що воно несумісне з повагою до цивільного населення", - заявив Макрон.
Деталі
Макрон виступив після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі, де він наголосив, що гуманітарна допомога повинна надходити в Газу без перешкод, додавши, що корабель ВМС Франції незабаром прибуде, щоб допомогти доставити допомогу в лікарні Гази, і що літак прибуде до Єгипту з основними припасами.
Нагадаємо
У зверненні до нації прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наближається наземне вторгнення, щоб знищити ХАМАС у Газі.