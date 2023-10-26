Массовое наземное вторжение в Газу будет ошибкой - Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Каире в среду, что массовое наземное вторжение Израиля в сектор Газа может стать "ошибкой", это нанесет вред гражданскому населению, не гарантируя долгосрочной безопасности Израиля. Об этом пишет AFP, передает УНН.
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"Если это массированное вторжение, которое ставит под угрозу жизни гражданских, то я думаю, что это ошибка…и для Израиля, потому что оно вряд ли защитит Израиль в долгосрочной перспективе и потому что оно несовместимо с уважением к гражданскому населению", - заявил Макрон.
Детали
Макрон выступил после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, где он подчеркнул, что гуманитарная помощь должна поступать в Газу без препятствий, добавив, что корабль ВМС Франции вскоре прибудет, чтобы помочь доставить помощь в больницы Газы, и что самолёт прибудет в Египет с основными припасами.
Напомним
В обращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приближается наземное вторжение, чтобы уничтожить ХАМАС в Газе.