Маркевич поділився очікуваннями від майбутнього виступу України на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Про свої враження стосовно перспектив в новому році збірної України, а саме на Євро-2020, розповів голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич. Слова фахівця приводить сайт УАФ, передає УНН.
Маркевич очікує виходу від команди в чвертьфінал змагань Старого світу.
"Насамперед хотілося б, щоб головна команда країни якомога вдаліше виступила на чемпіонаті Європи. Гра “синьо-жовтих” дає привід для оптимізму. Команда в нас молода, навчена, мотивована, тому не буде нічого надприродного, якщо ми побачимо її серед восьми кращих збірних континенту", — розпочав Маркевич.
Як повідомляв УНН, Маркевич обіцяв змінити Шевченка на чолі збірної України.