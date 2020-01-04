Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего выступления Украины на Евро-2020

Маркевич ожидает выхода из команды в четвертьфинал соревнований Старого света.

“Прежде всего хотелось бы, чтобы главная команда страны как можно удачнее выступила на чемпионате Европы. Игра „сине-желтых“ дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, обученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим ее среди восьми лучших сборных континента”, — начал Маркевич.

Как сообщал УНН, Маркевич обещал сменить Шевченко во главе сборной Украины.