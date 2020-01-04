Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего выступления Украины на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. О своих впечатлениях о перспективах в новом году сборной Украины, а именно на Евро-2020, рассказал председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич. Слова специалиста приводит сайт УАФ, передает УНН.
Маркевич ожидает выхода из команды в четвертьфинал соревнований Старого света.
“Прежде всего хотелось бы, чтобы главная команда страны как можно удачнее выступила на чемпионате Европы. Игра „сине-желтых“ дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, обученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим ее среди восьми лучших сборных континента”, — начал Маркевич.
Как сообщал УНН, Маркевич обещал сменить Шевченко во главе сборной Украины.