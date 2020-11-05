“Манчестер Юнайтед” зазнав першої поразки в розіграші Ліги чемпіонів

Зустріч у Стамбулі на стадіоні “Фатіх Терім Башакшехір” завершився сенсаційним виграшем господарів поля — 2:1.

На 13 хвилині передача Вішчи з власного штрафного майданчику на Демба Ба знайшов адресата і нападник реалізував вихід із воротарем. Вішча реалізував інший контрвипад турків, який відбувся на 40 хвилині.

Під завершення половини гри француз Марсьяль зумів зменшити відставання “манкуніанців” ударом, але “МЮ” зазнали поразки.

Примітно, що до цього “червоні дияволи” здобули максимально можливі шість очок і наразі лідирують у квартеті Н, “Башакшехір” набрав перші три очки.