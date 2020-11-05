“Манчестер Юнайтед” потерпел первое поражение в розыгрыше Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Английский “Манчестер Юнайтед” не сумел получить зачетные баллы в противостоянии третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким “Башакшехиром”, передает УНН.
Встреча в Стамбуле на стадионе “Фатих Терим Башакшехир” завершился сенсационным выигрышем хозяев поля — 2:1.
На 13 минуте передача Вишчы из собственной штрафной площадки на Демба Ба нашел адресата и нападающий реализовал выход с вратарем. Вишча реализовал другой контрвыпад турок, который состоялся на 40 минуте.
Под конец половины игры француз Марсьяль сумел уменьшить отставание “манкунианцев” ударом, но “МЮ” потерпели поражение.
Примечательно, что до этого “красные дьяволы” одержали максимально возможные шесть очков и пока лидируют в квартете Н, “Башакшехир” набрал первые три очка.