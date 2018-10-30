"Манчестер Сіті" завдав поразки "Тотенхему" та повернув лідерство в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У заключному поєдинку програми 10-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Тотенхем” на “Вемблі” провів баталію проти “Манчестер Сіті” в заявку якого не потрапив Олександр Зінченко, передає кореспондент УНН.
Зустріч розпочалася як найгірше для “шпор”. Рахім Стерлінг пройшов Тріппьєра зліва та передачею знайшов, як виявилося автора єдиного голу — Ріяда Мареза. Гаррі Кейн відповів небезпечним пострілом здалеку — трохи вище поперечини.
Командний порятунок “Тотенхема” відбувся в одному із епізодів другої половини, проте Давид Сільва та Стерлінг не використали шанс. Свій гольовий епізод не реалізував і Ерік Ламела, який з вигідної позиції поцілив вище рамки.
Відзначимо, що виграш 1:0 вивів “городян” на першу сходинку (26 пунктів) попри те, що “Ліверпуль” також має 26 очок. Лондонці замикають п’ятірку турнірної таблиці — 21 бал.