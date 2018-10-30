"Манчестер Сити" нанес поражение "Тотенхему" и вернул лидерство в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В заключительном поединке программы 10-го тура Английской Премьер-лиги “Тоттенхэм” на “Уэмбли” провел баталию против “Манчестер Сити” в заявку которого попал Александр Зинченко, передает корреспондент УНН.
Встреча началась как худшая для “шпор”. Стерлинг прошел Триппьер слева и передачей нашел, как оказалось автора единственного гола — Рияда Мареза. Кейн ответил опасным выстрелом издалека — чуть выше перекладины.
Командный спасение “Тоттенхэма” состоялся в одном из эпизодов второй половины, однако Давид Сильва и Стерлинг не использовали шанс. Свой голевой эпизод не реализовал и Ламела, который из выгодной позиции пробил выше рамки.
Отметим, что выигрыш 1:0 вывел “горожан” на первое место (26 пунктов) несмотря на то, что “Ливерпуль” также 26 очков. Лондонцы замыкают пятерку турнирной таблицы — 21 балл.