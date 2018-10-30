"Манчестер Сити" нанес поражение "Тотенхему" и вернул лидерство в АПЛ

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 14893 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109217 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117284 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155851 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148492 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138413 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129161 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174296 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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"Манчестер Сити" нанес поражение "Тотенхему" и вернул лидерство в АПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В заключительном поединке программы 10-го тура Английской Премьер-лиги “Тоттенхэм” на “Уэмбли” провел баталию против “Манчестер Сити” в заявку которого попал Александр Зинченко, передает корреспондент УНН.

Встреча началась как худшая для “шпор”. Стерлинг прошел Триппьер слева и передачей нашел, как оказалось автора единственного гола — Рияда Мареза. Кейн ответил опасным выстрелом издалека — чуть выше перекладины.

Командный спасение “Тоттенхэма” состоялся в одном из эпизодов второй половины, однако Давид Сильва и Стерлинг не использовали шанс. Свой голевой эпизод не реализовал и Ламела, который из выгодной позиции пробил выше рамки.

Отметим, что выигрыш 1:0 вывел “горожан” на первое место (26 пунктов) несмотря на то, что “Ливерпуль” также 26 очков. Лондонцы замыкают пятерку турнирной таблицы — 21 балл.

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