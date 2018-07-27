"Манчестер Сіті" прийняв пропозицію "Вулверхемптона" по Зінченку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Новачок Англійської Прем’єр-ліги ФК “Вулверхемптон” надіслав “Манчестер Сіті” трансферну пропозицію щодо придбання українського футболіста Олександра Зінченка, повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
Керівництво “міщан” погодилися продати Зінченка за суму в 16 млн. фунтів стерлінгів.
Зінченко стверджує, що не хоче залишати “Манчестер Сіті”. На його думку “городяни” одні з кращих клубів у світі.
“Чесно кажучи, я вважаю, що „Манчестер Сіті“ зараз одна з кращих команд в світі. Всі мріють зіграти тут, і я не виключення. Я намагаюся вчитися кожен день, і я буду битися тут. Я готовий до всього, тому що повинен бути професіоналом. Ви не знаєте, що може статися в майбутньому, але я мрію залишитися тут. Всі хочуть бути частиною цієї команди”, — наголосив Зінченко.
Примітно, що у попередній кампанії чемпіонату Англії гравець збірної України відіграв за “Манчестер Сіті” 8 матчів.
Додамо також, у сезоні-2018/19 “Вулверхемптон” вперше за шість років зіграє в АПЛ.