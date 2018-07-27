"Манчестер Сити" принял предложение "Вулверхэмптона" по Зинченко - СМИ

Руководство “горожан” согласились продать Зинченко суммы в 16 млн. фунтов стерлингов.

Зинченко утверждает, что не хочет покидать “Манчестер Сити”. По его мнению “горожане” одни из лучших клубов в мире.

“Честно говоря, я считаю, что „Манчестер Сити“ сейчас одна из лучших команд в мире. Все мечтают сыграть здесь, и я не исключение. Я стараюсь учиться каждый день, и я буду драться здесь. Я готов ко всему, потому что должен быть профессионалом. Вы не знаете, что может произойти в будущем, но я мечтаю остаться здесь. Все хотят быть частью этой команды”, — подчеркнул Зинченко.

Примечательно, что в предыдущей кампании чемпионата Англии игрок сборной Украины сыграл за “Манчестер Сити” 8 матчей.

Добавим также, в сезоне-2018/19 “Вулверхэмптон” впервые за шесть лет сыграет в АПЛ.