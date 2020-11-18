Малюська на засіданні уряду проситиме понад 1 млн грн із "ковідного фонду"

Проектом постанови пропонується виділити Мін’юсту 1 млн 107 тис. грн із Фонду боротьби з COVID-19 для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу.

Зокрема, 623,1 тис. грн пропонується виділити на безповоротній основі для закупівлі засобів індивідуального захисту для педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби та здобувачів освіти. Ще 484,2 тис. грн - на безповоротній основі для технічного забезпечення дистанційного навчання.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому законопроект, яким у цьому році передбачається виділення 1,4 млрд грн грн на зарплати шахтарям та перерахунок коштів для фонду боротьби з коронавірусом.