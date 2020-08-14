Малюська анонсував "батл року" між державою та Суркісами у Печерському суді

"У Печерському суді "батл року": розгляд заяви шести британських компаній (за чутками, контрольованими Суркісами) проти ПриватБанку та Мінфіну. Здається, вперше в історії нашої країни суд просять у якості забезпечення позову стягнути з відповідача кілька мільярдів гривень", - написав Малюська.

Він нагадав, що у позові суд просили зобов‘язати ПриватБанк обслуговувати депозити британських компаній. Для забезпечення позову у 2017 році суд уже (не розглядаючи справи по суті) зобов‘язав банк обслуговувати депозити британських компаній. З 2017 року, за словами Малюськи, ухвала про забезпечення позову виконана "Приватом" не була з тих мотивів, що депозитів не існує, і вони були конвертовані у капітал банку.

"Позивачі просять установити порядок виконання ухвали про забезпечення позову, якою стягнути суми депозитів та нараховані проценти з "Привату" на користь позивачів. Екзотичність ситуації у тому, що спочатку "забезпечка" була майже ідентичною позовним вимогам, а завтра "забезпечка" може стати навіть радикальнішою за позовні вимоги", - спрогнозував Малюська.

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Нагадаємо, 15 червня Велика палата ВС припинила провадження у "справі Суркісів". У рамках справи Суркіси намагалися довести, що не є пов'язаними особами з колишніми власниками ПриватБанку.

Також нагадаємо, суддя Печерського райсуду Києва Вячеслав Підпалий 25 лютого 2020 року, вирішуючи питання про роз'яснення постанови (від 2017 року) про забезпечення позову компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (офшори Суркісів), фактично ухвалив рішення, яким зобов'язав ПриватБанк виплачувати цим компаніям кошти обсягом 259 млн доларів (близько 7 млрд грн).

Суддя розглядав питання за заявою державного виконавця Мін'юсту. Далі держвиконавець подав апеляцію на це рішення у КАС. Зроблено це було практично таємно, тому як ПриватБанк не був залучений до процесу і буквально вимагав допустити його юристів до засідань.

На цьому тлі між ПриватБанком і міністром юстиції Денисом Малюською спалахнув публічний конфлікт.

Фінустанова пояснювала, що в змозі самостійно вимагати роз'яснення постанови Підпалого від 2017 року і аргументувати свою позицію у судах, а ось "самоуправство" Мін'юсту загрожує програшем.

Малюська, у свою чергу, заявив, що не "слухатиме порад і вказівок юристів ПриватБанку", адже його відомство "всі рішення ухвалює самостійно" і діє в інтересах держави.

Тоді Малюська робив заяви, що не стягуватиме кошти із "Привату". Однак, врешті, КАС таки став на користь офшорів Суркісів.