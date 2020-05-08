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Малюська знову обіцяє не стягувати коштів з держбанку на користь Суркісів

Київ • УНН

 • 13441 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство юстиції України не буде стягувати із ПриватБанку 7 мільярдів гривень (250 млн дол.) на користь компанії Суркісів, йдеться лише про виконання ухвали суду. Про це у своєму Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.

Малюська знову обіцяє не стягувати коштів з держбанку на користь Суркісів

"Ми не стягуємо і не вимагаємо стягнути 7 мільярдів гривень (чи 250 мільйонів доларів) з ПриватБанку. Ми виконуємо ухвалу суду, яка вимагає від ПриватБанку обслуговування депозитів", - написав він.

Міністр додав, що не знає, яким чином: добровільно або примусово - виконати рішення про стягнення коштів.

"Якби ми дійсно повинні були стягнути 7 ярдів на користь компаній Суркіса, ми б давно це зробили без особливих проблем", - написав він.

Він також зазначив, що тези пресрелізів та постів у соцмережах про цю справу – "звичайна маніпуляція для привертання уваги до справи, яка нудно, нецікаво та монотонно тягнеться з 2017 року".

Як повідомлялося в УНН, ПриватБанк попросив правоохоронців дати оцінку діям Мін'юсту, який намагається стягнути кошти в інтересах офшорних компаній Суркісів.

Нагадаємо, суддя Печерського райсуду Києва Вячеслав Підпалий 25 лютого 2020 року, вирішуючи питання про роз'яснення постанови (від 2017 року) про забезпечення позову компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (офшори Суркісів), фактично ухвалив рішення, яким зобов'язав ПриватБанк виплачувати цим компаніям кошти обсягом 259 млн доларів (близько 7 млрд грн).

Суддя розглядав питання за заявою державного виконавця Мін'юсту. Далі держвиконавець подав апеляцію на це рішення у КАС. Зроблено це було практично таємно, тому як ПриватБанк не був залучений до процесу і буквально вимагав допустити його юристів до засідань.

На цьому тлі між ПриватБанком і міністром юстиції Денисом Малюською спалахнув публічний конфлікт.

Фінустанова пояснювала, що в змозі самостійно вимагати роз'яснення постанови Підпалого від 2017 року і аргументувати свою позицію в судах, а ось "самоуправство" Мін'юсту загрожує програшем.

Малюська, у свою чергу, заявив, що не "слухатиме порад і вказівок юристів ПриватБанку", адже його відомство "всі рішення ухвалює самостійно" і діє в інтересах держави. 

Тоді Малюська теж робив заяви, що не стягуватиме кошти із Привату.

Однак, врешті, КАС таки став на користь офшорів Суркісів.

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