Малюська снова обещает не взимать средств с госбанка в пользу Суркисов

"Мы не взимаем и не требуем взыскать 7 млрд гривен (или 250 млн долларов) с ПриватБанка. Мы выполняем решение суда, требует от ПриватБанка обслуживание депозитов", - написал он.

Министр добавил, что не знает, каким образом: добровольно или принудительно - выполнить решение о взыскании средств.

"Если бы мы действительно должны были взыскать 7 ярдов в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем", - написал он.

Он также отметил, что тезисы пресс-релизов и постов в соцсетях об этом деле - "обычная манипуляция для привлечения внимания к делу, которое скучно, неинтересно и монотонно тянется с 2017 года".

Как сообщалось в УНН, ПриватБанк попросил правоохранителей дать оценку действиям Минюста, который пытается взыскать средства в интересах оффшорных компаний Суркисов.

Напомним, судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении постановления (от 2017 года) об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшоры Суркисов), фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства в объеме 259 млн долларов (около 7 млрд грн).

Судья рассматривал вопрос по заявлению государственного исполнителя Минюста. Далее госисполнитель подал апелляцию на это решение в КАС. Сделано это было практически тайно, потому как ПриватБанк ни был вовлечен в процесс и буквально требовал допустить его юристов к заседаниям.

На этом фоне между ПриватБанком и министром юстиции Денисом Малюськой вспыхнул публичный конфликт.

Финучреждение объясняло, что в состоянии самостоятельно требовать разъяснения постановления Пидпалого с 2017 года и аргументировать свою позицию в судах, а вот "самоуправство" Минюста грозит проигрышем.

Малюська, в свою очередь, заявил, что "не будет слушать советов и указаний юристов ПриватБанка", ведь его ведомство "все решения принимает самостоятельно" и действует в интересах государства.

Тогда Малюська тоже делал заявления, что не будет взимать средства с Привата.

Однако, наконец, КАС таки стал в пользу оффшоров Суркисов.