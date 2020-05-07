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Мін'юст хоче стягнути з ПриватБанку 250 млн дол. на користь Суркісів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Держвиконавець хоче стягнути з ПриватБанку 250 млн дол. на користь сім'ї Суркісів. Раніше у Мін'юсті заявляли, що підстав для цього немає. Тож ПриватБанк попросив правоохоронців дати оцінку цим діям, повідомляє прес-служба держбанку, передає УНН.

Мін'юст хоче стягнути з ПриватБанку 250 млн дол. на користь Суркісів

Зазначається, що 5 травня ПриватБанк отримав від державного виконавця, Печерського відділу державної виконавчої служби Міністерства юстиції, чотири нові постанови.

"Нові постанови стосуються примусового виконання ПриватБанком ухвали Печерського районного суду від 09.02.2017 про забезпечення позову у справі № 757/7499/17-ц та виплату компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів за припиненими ще в грудні 2016 року депозитними договорами, зобов'язання за якими були обміняні на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail in)", - йдеться в повідомленні.

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Як стверджують у держбанку, ці гроші були конвертовані в капітал Привату під час націоналізації через пов'язаність Суркісів з інсайдерами банку (процедура bail-in).

Тож, ПриватБанк звернувся до правоохоронців і міністра юстиції, щоб отримати правову оцінку цих дій держвиконавця.

"Враховуючи, що державним виконавцем продовжуються вчинятися незаконні дії при примусовому виконанні ухвали Печерського райсуду від 09.02.2017, ПриватБанк звернувся із заявами до правоохоронних органів, Печерського райсуду м. Києва та на ім'я міністра юстиції з вимогою надати правову оцінку діям державного виконавця", - зазначає Приват.

За дивним збігом обставин, не зважаючи на існування автоматизованої системи розподілу справ, всі виконавчі провадження були відкриті тим же державним виконавцем Печерського ВДВС Мін'юсту, що звернувся до Печерського райсуду за роз'ясненням ухвали 2017 року, наголошують у держбанку, і додають, що "певні дії саме цього виконавця стали підставою для численних скарг ПриватБанку, що досі проігноровані".

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Нагадаємо, члени сім'ї Суркісів намагаються довести в суді, що не є особами, пов'язаними з ексвласниками ПриватБанку. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in.

Від рішення в цій судової справі залежить, чи буде державний ПриватБанк виплачувати грошові кошти офшорним компаніям родини Суркісів. Загалом, Держава може втратити суму договорів bail-in, що дорівнює близько 29 млрд грн.

Крім того, від рішення суддів у спорі "Суркісів-Привату" також залежить хід усіх інших судових процесів про націоналізацію ПриватБанку, у тому числі, й в міжнародних судових інстанціях.

Додамо, що розгляд спору ВС продовжить 15 червня о 10:30. 

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