Минюст хочет взыскать с ПриватБанка 250 млн долл. в пользу Суркисов

Отмечается, что 5 мая ПриватБанк получил от государственного исполнителя, Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции, четыре новые постановления.

"Новые постановления касаются принудительного исполнения ПриватБанком постановления Печерского районного суда от 09.02.2017 года об обеспечении иска по делу № 757/7499/17-ц и выплату компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов по прекращенными еще в декабре 2016 года депозитным договорам, обязательства по которым были обменяны на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in)", - говорится в сообщении.

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Как утверждают в госбанке, эти деньги были конвертированы в капитал Привата во время национализации из-за связи Суркисов с инсайдерами банка (процедура bail-in).

Поэтому, ПриватБанк обратился в полицию и к министру юстиции, чтобы получить правовую оценку этим действиям госисполнителя.

"Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия при принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 09.02.2017 ПриватБанк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерского райсуда. Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя", - отмечает Приват.

По странному стечению обстоятельств, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел, все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, что обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года, отмечают в госбанке, и добавляют, что "определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб ПриватБанка, которые до сих пор проигнорированы".

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Напомним, члены семьи Суркисов пытаются доказать в суде, что не являются лицами, связанными с экс-владельцами ПриватБанка. Также они хотят отменить процедуру bail-in.

От решения в этом судебном деле зависит, будет ли государственный ПриватБанк выплачивать денежные средства оффшорным компаниям семьи Суркисов. В общем, государство может потерять сумму договоров bail-in, равную около 29 млрд грн.

Кроме того, от решения судей в споре "Суркисов-Привата" также зависит ход всех судебных процессов о национализации ПриватБанка, в том числе и в международных судебных инстанциях.

Добавим, что рассмотрение спора ВС продолжит 15 июня в 10:30.