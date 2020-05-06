ВС визначив нову дату засідання у справі "Суркісів-Привату" - 15 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Велика Палата Верховного Суду призначила дату засідання у справі за позовом І. Суркіса, Г. Суркіса, Р. Суркіса, С. Суркіс, М. Суркіс та П. Ковалик до НБУ та ПАТ “КБ “Приватбанк”, інформує Судова влада, передає УНН.
"Велика Палата Верховного Суду узгодила дату наступного засідання у справі № 826/20221/16 за позовом І. Суркіса, Г. Суркіса, Р. Суркіса, С. Суркіс, М. Суркіс та П. Ковалик до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ “КБ “Приватбанк”, ПАТ “КБ "Приватбанк“, Міністерства фінансів України та ПАТ "Укргазбанк“ про визнання протиправними та скасування рішень, поворот їх виконання.
Засідання відбудеться 15 червня 2020 року о 10:30 у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що 5 травня засідання у цій справі було анонсоване на 18 травня. Так, принаймні, інформував НБУ.
Також нагадаємо, що 27 квітня засідання ВС з розгляду спору Суркісів з НБУ у справі націоналізації “ПриватБанку” не відбулося.
Судді тоді заявили, що на них тиснуть публічні заяви окремих осіб та повідомлення у ЗМІ.
Натомість, політолог Золотарьов вважає, що публічні висловлювання з приводу такої “політизованої” справи — не можуть бути розцінені як тиск.
“Повірте, коли тиснуть — це не робиться публічно, шляхом демократичних заяв, це роблять обережно”, — сказав він.
Як писав УНН, від рішення ВС залежить, чи платитиме Україна офшорним компаніям олігархів мільярди гривень, а також подальша доля спорів за “Приват” у міжнародних судових інстанціях.