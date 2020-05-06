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ВС определил новую дату заседания по делу "Суркисов-Привата" - 15 июня

Киев • УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Большая Палата Верховного Суда назначила дату заседания по иску И. Суркиса, Г. Суркиса, Р. Суркиса, С. Суркис, М. Суркис и П. Ковалик к НБУ и ПАО "КБ "Приватбанк", информирует Судебная власть, передает УНН.

ВС определил новую дату заседания по делу "Суркисов-Привата" - 15 июня

"Большая Палата Верховного Суда согласовала дату следующего заседания по делу № 826/20221/16 по иску И. Суркиса, Г. Суркиса, Р. Суркиса, С. Суркис, М. Суркис и П. Ковалик к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, уполномоченных лиц Фонда на осуществление временной администрации в ПАО "КБ "Приватбанк", ПАО "КБ "Приватбанк", Министерству финансов Украины и ПАО "Укргазбанк" о признании противоправными и отмене решений, повороте их выполнения.

Заседание состоится 15 июня 2020 года в 10:30 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 5 мая заседание по этому делу было анонсировано на 18 мая. Так, по крайней мере, информировал НБУ.

Также напомним, что 27 апреля заседание ВС по рассмотрению спора Суркисов с НБУ по делу национализации "ПриватБанка" не произошло.

Судьи тогда заявили, что на них давят публичные заявления отдельных лиц и сообщения в СМИ.

При этом, политолог Золотарев считает, что публичные высказывания по поводу такого "политизированного" дела - не могут быть расценены как давление.

"Поверьте, когда давят - это не делается публично, путем демократических заявлений, это делают осторожно", - сказал он.

Как писал УНН, от решения ВС зависит, будет ли платить Украина оффшорным компаниям олигархов миллиарды гривен, а также дальнейшая судьба споров по "Привату" в международных судебных инстанциях.

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