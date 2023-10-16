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Мальта - Україна: де дивитися черговий матч відбору до Євро-2024, хто фаворит букмекерів, який результат потрібен українцям

Київ • УНН

 • 473641 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сьогодні збірна України з футболу проведе черговий відбірний матч до Чемпіонату Європи 2024 року. Суперником наших футболістів стане збірна Мальти, пише УНН.

Мальта - Україна: де дивитися черговий матч відбору до Євро-2024, хто фаворит букмекерів, який результат потрібен українцям

Де грають, суддівська бригада, трансляція

Матч відбудеться у мальтійському містечку Та-Калі на Національному стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Його дасть головний арбітр з Данії Мортен Крог. Обслуговувати матч йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях- Денніс Расмуссен та Стеффен Брамсен, четвертий арбітр — Міккель Реддер. Арбітр VAR — Роб Деперінк з Нідерландів.

Пряма трансляція матчу в Україні на платформі MEGOGO та на регіональних каналах “Суспільного”.

Ситуація в групі С перед заключними турами

Шанси отримати дві путівки на Євро-2024 зберігають чотири команди.

На першому місці в групі нині перебуває збірна Англії — 13 очок (5 ігор), на другому — Італія з 10 очками після 5 ігор, стільки ж залікових балів мають й українці, але наші футболісти провели на гру більше. Четверте місце посідає збірна Північної Македонії з 7 очками після 6 ігор.
Абсолютний аутсайдер групи — збірна Мальти яка у шести іграх не набрала жодного очка.

Паралельно із матчем Мальта — Україна англійці на своєму полі прийматимуть італійців.

Аби не ускладнювати своє турнірне становище українцям треба обов’язково перемагати.

У першу матчі із Мальтою, який відбувся 19 червня, збірна України здобула мінімальну перемогу — 1:0.

Ставки букмекерів

Фаворитом сьогоднішньої гри букмекери вважають українців. Ставки на перемогу збірної України приймаються з коефіцієнтом — 1,29, на нічию — 5,70, на перемогу збірної Мальти — 13,50.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відбір на Євро-2024: Українська збірна з футболу втратила двох гравців на матч проти Мальти

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