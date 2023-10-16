Мальта - Україна: де дивитися черговий матч відбору до Євро-2024, хто фаворит букмекерів, який результат потрібен українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сьогодні збірна України з футболу проведе черговий відбірний матч до Чемпіонату Європи 2024 року. Суперником наших футболістів стане збірна Мальти, пише УНН.
Де грають, суддівська бригада, трансляція
Матч відбудеться у мальтійському містечку Та-Калі на Національному стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Його дасть головний арбітр з Данії Мортен Крог. Обслуговувати матч йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях- Денніс Расмуссен та Стеффен Брамсен, четвертий арбітр — Міккель Реддер. Арбітр VAR — Роб Деперінк з Нідерландів.
Пряма трансляція матчу в Україні на платформі MEGOGO та на регіональних каналах “Суспільного”.
Ситуація в групі С перед заключними турами
Шанси отримати дві путівки на Євро-2024 зберігають чотири команди.
На першому місці в групі нині перебуває збірна Англії — 13 очок (5 ігор), на другому — Італія з 10 очками після 5 ігор, стільки ж залікових балів мають й українці, але наші футболісти провели на гру більше. Четверте місце посідає збірна Північної Македонії з 7 очками після 6 ігор.
Абсолютний аутсайдер групи — збірна Мальти яка у шести іграх не набрала жодного очка.
Паралельно із матчем Мальта — Україна англійці на своєму полі прийматимуть італійців.
Аби не ускладнювати своє турнірне становище українцям треба обов’язково перемагати.
У першу матчі із Мальтою, який відбувся 19 червня, збірна України здобула мінімальну перемогу — 1:0.
Ставки букмекерів
Фаворитом сьогоднішньої гри букмекери вважають українців. Ставки на перемогу збірної України приймаються з коефіцієнтом — 1,29, на нічию — 5,70, на перемогу збірної Мальти — 13,50.
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