Відбір на Євро-2024: Українська збірна з футболу втратила двох гравців на матч проти Мальти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У відборі на Євро-2024 зі складу української збірної на матч проти Мальти вибули два гравці: захисник Сергій Кривцов та півзахисник Руслан Маліновський. Про це повідомила пресслужба УАФ, пише УНН.
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“Склад збірної України зменшився на двох гравців: у неділю вранці розташування “синьо-жовтих” залишили Сергій Кривцов, в якого м’язове ушкодження стегна, та Руслан Маліновський, який отримав у матчі з Північною Македонією своє третє попередження в нинішньому відбірному циклі, а тому не зможе взяти участі у грі на Мальті”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Тож, до другого жовтневого поєдинку у відборі на Євро-2024 збірна готуватиметься у складі з 24 гравців:
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Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").
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Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Богдан Михайліченко ("Динамо" Загреб, Хорватія).
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Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія).
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Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).
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Нагадаємо
Збірна України з футболу у відбірному матчі до Євро-2024 у Празі впевнено перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0.