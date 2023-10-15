Отбор на Евро-2024: Украинская сборная по футболу потеряла двух игроков на матч против Мальты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В отборе на Евро-2024 из состава украинской сборной на матч против Мальты выбыли два игрока: защитник Сергей Кривцов и полузащитник Руслан Малиновский. Об этом сообщила пресс-служба УАФ, пишет УНН.
Цитата
“Состав сборной Украины уменьшился на двух игроков: в воскресенье утром расположение “сине-желтых” покинули Сергей Кривцов, у которого мышечные повреждение бедра, и Руслан Малиновский, который получил в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение в нынешнем отборочном цикле, а потому не сможет принять участия в игре на Мальте”, - говорится в сообщении.
Детали
Поэтому, ко второму октябрьскому поединку в отборе на Евро-2024 сборная будет готовиться в составе из 24 игроков:
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Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").
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Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер"), Денис Попов, Александр Караваев (оба — "Динамо"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).
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Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия).
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Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).
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Напомним
Сборная Украины по футболу в отборочном матче к Евро-2024 в Праге уверенно победила Северную Македонию со счетом 2:0.