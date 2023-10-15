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Отбор на Евро-2024: Украинская сборная по футболу потеряла двух игроков на матч против Мальты

Киев • УНН

 • 475850 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В отборе на Евро-2024 из состава украинской сборной на матч против Мальты выбыли два игрока: защитник Сергей Кривцов и полузащитник Руслан Малиновский. Об этом сообщила пресс-служба УАФ, пишет УНН.

Отбор на Евро-2024: Украинская сборная по футболу потеряла двух игроков на матч против Мальты

Цитата 

“Состав сборной Украины уменьшился на двух игроков: в воскресенье утром расположение “сине-желтых” покинули Сергей Кривцов, у которого мышечные повреждение бедра, и Руслан Малиновский, который получил в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение в нынешнем отборочном цикле, а потому не сможет принять участия в игре на Мальте”, - говорится в сообщении. 

Детали

Поэтому, ко второму октябрьскому поединку в отборе на Евро-2024 сборная будет готовиться в составе из 24 игроков:

  • Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

  • Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер"), Денис Попов, Александр Караваев (оба — "Динамо"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

  • Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия).

  • Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

Напомним

Сборная Украины по футболу в отборочном матче к Евро-2024 в Праге уверенно победила Северную Македонию со счетом 2:0.

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