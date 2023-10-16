Мальта - Украина: где смотреть очередной матч отбора к Евро-2024, кто фаворит букмекеров, какой результат нужен украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня сборная Украины по футболу проведет очередной отборочный матч к Чемпионату Европы 2024 года. Соперником наших футболистов станет сборная Мальты, пишет УНН.
Где играют, судейская бригада, трансляция
Матч состоится в мальтийском городке Та-Кали на Национальном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Дании Мортен Крог. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях - Деннис Расмуссен и Стеффен Брамсен, четвертый арбитр — Миккель Реддер. Арбитр VAR — Роб Деперинк из Нидерландов.
Прямая трансляция матча в Украине на платформе MEGOGO и на региональных каналах “Общественного”.
Ситуация в группе С перед заключительными турами
Шансы получить две путевки на Евро-2024 сохраняют четыре команды.
На первом месте в группе сейчас находится сборная Англии — 13 очков (5 игр), на втором — Италия с 10 очками после 5 игр, столько же зачетных баллов имеют и украинцы, но наши футболисты провели на игру больше. Четвертое место занимает сборная Северной Македонии с 7 очками после 6 игр.
Абсолютный аутсайдер группы — сборная Мальты которая в шести играх не набрала ни одного очка.
Параллельно с матчем Мальта — Украина англичане на своем поле будут принимать итальянцев.
Чтобы не усложнять свое турнирное положение украинцам надо обязательно побеждать.
В первом матче с Мальтой, который состоялся 19 июня, сборная Украины одержала минимальную победу — 1:0.
Ставки букмекеров
Фаворитом сегодняшней игры букмекеры считают украинцев. Ставки на победу сборной Украины принимаются с коэффициентом — 1,29, на ничью — 5,70, на победу сборной Мальты — 13,50.
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