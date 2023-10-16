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Мальта - Украина: где смотреть очередной матч отбора к Евро-2024, кто фаворит букмекеров, какой результат нужен украинцам

Киев • УНН

 • 473641 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня сборная Украины по футболу проведет очередной отборочный матч к Чемпионату Европы 2024 года. Соперником наших футболистов станет сборная Мальты, пишет УНН.

Мальта - Украина: где смотреть очередной матч отбора к Евро-2024, кто фаворит букмекеров, какой результат нужен украинцам

Где играют, судейская бригада, трансляция

Матч состоится в мальтийском городке Та-Кали на Национальном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Дании Мортен Крог. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях - Деннис Расмуссен и Стеффен Брамсен, четвертый арбитр — Миккель Реддер. Арбитр VAR — Роб Деперинк из Нидерландов.

Прямая трансляция матча в Украине на платформе MEGOGO и на региональных каналах “Общественного”.

Ситуация в группе С перед заключительными турами

Шансы получить две путевки на Евро-2024 сохраняют четыре команды.

На первом месте в группе сейчас находится сборная Англии — 13 очков (5 игр), на втором — Италия с 10 очками после 5 игр, столько же зачетных баллов имеют и украинцы, но наши футболисты провели на игру больше. Четвертое место занимает сборная Северной Македонии с 7 очками после 6 игр.
Абсолютный аутсайдер группы — сборная Мальты которая в шести играх не набрала ни одного очка.

Параллельно с матчем Мальта — Украина англичане на своем поле будут принимать итальянцев.

Чтобы не усложнять свое турнирное положение украинцам надо обязательно побеждать.

В первом матче с Мальтой, который состоялся 19 июня, сборная Украины одержала минимальную победу — 1:0.

Ставки букмекеров

Фаворитом сегодняшней игры букмекеры считают украинцев. Ставки на победу сборной Украины принимаются с коэффициентом — 1,29, на ничью — 5,70, на победу сборной Мальты — 13,50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отбор на Евро-2024: Украинская сборная по футболу потеряла двух игроков на матч против Мальты

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