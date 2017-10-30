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Малайзія заявила про намір припинити дипломатичні відносини з КНДР

Малайзія заявила про намір припинити дипломатичні відносини з КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Малайзія розглядає можливість припинення дипломатичних відносин з Північною Кореєю, включаючи закриття малайзійського посольства у КНДР, передає УНН посилаючись на The Malay Mail.

"Малайзія зробила кроки щодо дотримання всіх резолюцій Організації Об'єднаних Націй, що стосуються загрози зі сторони Північної Кореї, в тому числі, шляхом скорочення числа дипломатичних співробітників в країні. Малайзія планує закрити своє посольство в Пхеньяні і перенести його в Пекін", - заявив прем’єр-міністр Малайзії Наджиб Разак.

Також, він зазначив, що Малайзія розглядає різні аспекти дотримання резолюцій ООН, у тому числі щодо політики та економіки.

За його словами, Малайзія розірвала укладену з КНДР угоду про безвізовий режим після інциденту з Кім Чен Намом  та влада країни заборонила своїм громадянам поїздки в Північну Корею у зв'язку з ескалацією напруженості на Корейському півострові.

Як повідомляв УНН, у КНДР проводяться масові навчальні евакуації з метою "підготовки до війни".

Українські Національні Новини

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