Макрон заявив, що найближчим часом поговорить з Зеленським і путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в найближчі години поговорить з президентом росії володимиром путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CGTN з посиланням на Reuters, пише УНН.
Деталі
Так, сьогодні Макрон, будучи кандидатом на переобрання глави республіки, представив свою виборчу програму.
Під час виступу французький президент неодноразово повертався до теми російського вторгнення в Україну.
Так, зокрема, Макрон заявив, що вважав, що його російський колега Володимир Путін взяв на себе "катастрофічну відповідальність", вирішивши напасти на "братський народ", цитують президента французькі видання.
Додамо
Як писав УНН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон провели спільну телефонну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним 12 березня.