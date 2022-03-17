Макрон заявил, что в ближайшее время поговорит с Зеленским и путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие часы поговорит с президентом россии владимиром путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на Reuters, пишет УНН.
Детали
Так, сегодня Макрон, будучи кандидатом на переизбрание главы республики, представил свою избирательную программу.
Во время выступления французский президент неоднократно возвращался к теме российского вторжения в Украине.
Так, в частности, Макрон заявил, что считал, что его российский коллега владимир путин взял на себя "катастрофическую ответственность", решив напасть на "братский народ", цитируют президента французские издания.
Добавим
Как писал УНН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели совместную телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным 12 марта.