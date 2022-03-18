Макрон закликав Путіна припинити блокаду Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові закликав російського диктатора володимира путіна до зняття блокади Маріуполя та доступу гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на Europe 1.
Цитата
“Еммануель Макрон попросив його про "конкретні і такі, що піддаються перевірці заходи щодо зняття облоги Маріуполя, гуманітарний доступ і негайне припинення вогню" щодо міського порту", - говориться в повідомленні.
Деталі
Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Основною темою переговорів була Україна.
При цьому ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац повідомляють, що в розмові Макрон сказав путіну, що він "вкрай стурбований" ситуацією в Маріуполі.
Зокрема французький лідер, як повідомляється, висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про те, що російські сили завдають ударів по цивільних і невійськових об'єктах.
Повідомляється, що діалог тривав трохи більше години.
За останній місяць Макрон і путін розмовляли не менше дюжини разів.