Макрон призвал Путина прекратить блокаду Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре призвал российского диктатора владимира путина к снятию блокады Мариуполя и доступу гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Europe 1.
Цитата
“Эммануэль Макрон попросил его о "конкретных и поддающихся проверке мерах по снятию осады Мариуполя, гуманитарном доступе и немедленном прекращении огня" в отношении городского порта", - говориться в сообщении.
Детали
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Основной темой переговоров была Украина.
При этом СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщают, что в разговоре Макрон сказал путину, что он "крайне обеспокоен" ситуацией в Мариуполе.
В частности французский лидер, как сообщается, выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что российские силы наносят удары по гражданским и невоенным объектам.
Сообщается, что диалог длился чуть более часа.
За последний месяц Макрон и путин разговаривали не менее дюжины раз.