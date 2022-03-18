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Макрон призвал Путина прекратить блокаду Мариуполя

Макрон призвал Путина прекратить блокаду Мариуполя

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре призвал российского диктатора владимира путина к снятию блокады Мариуполя и доступу гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Europe 1.

Цитата

“Эммануэль Макрон попросил его о "конкретных и поддающихся проверке мерах по снятию осады Мариуполя, гуманитарном доступе и немедленном прекращении огня" в отношении городского порта", - говориться в сообщении.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Основной темой переговоров была Украина.

При этом СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщают, что в разговоре Макрон сказал путину, что он "крайне обеспокоен" ситуацией в Мариуполе.

В частности французский лидер, как сообщается, выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что российские силы наносят удары по гражданским и невоенным объектам.

Сообщается, что диалог длился чуть более часа.

За последний месяц Макрон и путин разговаривали не менее дюжины раз.

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