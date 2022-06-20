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Макрон втратив абсолютну більшість в парламенті: результати виборів у Франції

Макрон втратив абсолютну більшість в парламенті: результати виборів у Франції

Київ • УНН

 • 274096 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон та його союзники втратили абсолютну більшість у Національній асамблеї на парламентських виборах, другий тур яких відбувся у неділю, 19 червня. Разом з тим Макрон втратив контроль над програмою реформ, що є нищівним результатом для щойно переобраного президента, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті МВС Франції, за результатами підрахунку 100% голосів зареєстрованих виборців, центристський блок Макрона "Ensemble!" отримав у новому парламенті 245 місць, блок лівих сил "Nupes" Жан-Люка Меланшона – 131 місце, партія Марін Ле Пен "Rassemblement National" – 89, "Республіканці" – 61.

Також 22 депутати представлятимуть у парламенті різні ліві сили, 10 - різні праві сили та ще 10 місць отримали депутати-регіонали.

Скріншот з сайту МВС Франції

Скріншот з сайту МВС Франції

Reuters описує кілька сценаріїв, за якими надалі розвиватимуться події. Згідно з одним з них, Макрон все ще може спробувати об'єднатися з консервативною партією "Республіканці", щоб мати 289 місць у парламенті для отримання абсолютної більшості. Так, за даними джерел, минулого тижня президент Франції звернувся до голови Сенату, ветерана партії Джерарда Ларчера, але отримав негативну відповідь.

Якщо коаліція неможлива, пише Reuters, Макрону, ймовірно, доведеться укладати угоду на основі кожного законопроєкту. Ті ж високопоставлені чиновники від партії "Республіканці" заявили, що їхня партія буде відкрита для затвердження законодавства в кожному окремому випадку.

Якщо сторони не зможуть ні про що домовитися, настане застій, зазначає Reuters. Уряд меншості матиме лише обмежені адміністративні повноваження і навіть не зможе ухвалити законопроєкт про бюджет наприкінці року. Як президент Макрон має право призначити дострокові парламентські вибори в будь-який час, проте він не впевнений, що зможе набрати необхідну кількість голосів у другому турі.

Якщо ж президент Франції знову програє, він зможе призначити нові вибори не раніше, ніж через рік, за який, ймовірно заклики до інституційної реформи та, навіть, відставки Макрона, стануть сильнішими.

Доповнення

Центристська партія президента Франції Еммануеля Макрона лідирувала у першому турі парламентських виборів. 

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