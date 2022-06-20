Макрон потерял абсолютное большинство в парламенте: результаты выборов во Франции

Детали

Согласно данным, обнародованным на сайте МВД Франции, по результатам подсчета 100% голосов зарегистрированных избирателей, центристский блок Макрона "Ensemble!" получил в новом парламенте 245 мест, блок левых сил "Nupes" Жан-Люка Меланшона – 131 место, партия Марин Ле Пен "Rassemblement National" – 89, "Республиканцы" – 61.

Также 22 депутата будут представлять в парламенте разные левые силы, 10 – разные правые силы и еще 10 мест получили депутаты-регионалы.

Скриншот с сайта МВД Франции Reuters описывает несколько сценариев, по которым в дальнейшем будут развиваться события. Согласно одному из них, Макрон все еще может попытаться объединиться с консервативной партией "Республиканцы", чтобы иметь 289 мест в парламенте для получения абсолютного большинства. Так, по данным источников, на прошлой неделе президент Франции обратился к главе Сената, ветерану партии Джерарду Ларчеру, но получил отрицательный ответ.

Если коалиция невозможна, пишет Reuters, Макрону, вероятно, придется заключать соглашение на основе каждого законопроекта. Те же высокопоставленные чиновники от партии "Республиканцы" заявили, что их партия будет открыта для утверждения законопроекта в каждом отдельном случае.

Если стороны не смогут ни о чем договориться, наступит застой, отмечает Reuters. Правительство меньшинства будет иметь ограниченные административные полномочия и даже не сможет принять законопроект о бюджете в конце года. Как президент, Макрон имеет право назначить досрочные парламентские выборы в любое время, однако он не уверен, что сможет набрать необходимое количество голосов во втором туре.

Если президент Франции снова проиграет, он сможет назначить новые выборы не раньше, чем через год, за который, вероятно, призывы к институционной реформе и даже отставке Макрона, станут сильнее.

Дополнение

Центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона лидировала в первом туре парламентских выборов.