Макрон прибув до Києва - МЗС Франції

Цитата

"Прибули! Третій етап поїздки Президента Еммануеля Макрона: Київ, Україна️", - написала Колонна у Twitter, показавши фото.

Arrivés! Troisième étape du déplacement du Président @EmmanuelMacron: #Kiev #Kyiv #Ukraine️ https://t.co/HKllz4KNRo pic.twitter.com/rk5BsjrOpL

Доповнення

В Укрзалізниці підтвердили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі скористалися українським "дипломатичним поїздом", після повідомлень про їхній запланований візит до Києва.

Напередодні FT писало, що лідери Франції, Німеччини та Італії планують спільну поїздку в Україну вже в четвер, щоб продемонструвати підтримку країни, що чинить опір російському вторгненню, та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Візит відбудеться напередодні оцінки Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС, рішення, яке лідери блоку обговорять на саміті в Брюсселі наступного тижня.