М.Шульца офіційно обрано кандидатом у канцлери ФРН на з'їзді соціал-демократів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Екс-президент Європарламенту Мартіна Шульца обрано єдиним кандидатом на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на майбутніх виборах, передає УНН з посиланням на Die Welt.
На підтримку 61-річного Шульца проголосували всі учасники засідання правління.
Крім того, Шульц висунутий на посаду голови СДПН замість Зіґмара Ґабріеля (Sigmar Gabriel), який кілька днів тому очолив МЗС Німеччини.
Нагадаємо, голова Християнсько-демократичного союзу, канцлер Німеччини Ангела Меркель може розраховувати на повну підтримку з боку молодшого партнера по коаліції - Християнсько-соціального союзу під час передвиборної гонки.