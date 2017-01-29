М.Шульца офіційно обрано кандидатом у канцлери ФРН на з'їзді соціал-демократів

На підтримку 61-річного Шульца проголосували всі учасники засідання правління.

Крім того, Шульц висунутий на посаду голови СДПН замість Зіґмара Ґабріеля (Sigmar Gabriel), який кілька днів тому очолив МЗС Німеччини.

Нагадаємо, голова Християнсько-демократичного союзу, канцлер Німеччини Ангела Меркель може розраховувати на повну підтримку з боку молодшого партнера по коаліції - Християнсько-соціального союзу під час передвиборної гонки.