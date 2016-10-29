Плавець М.Романчук здобув п'яте "золото" на етапах Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Український плавець Михайло Романчук здобув першість на дистанції 400 м вільним стилем на етапі Кубку світу з плавання, що стало п'ятим "золотом" українця на етапах Кубку, передає УНН з посиланням на результати змагань.
Українець показав результат 3:40.18.
Так, 26 жовтня у японському Токіо Михайло Романчук фінішував першим на дистанції 400 м і 1500 м вільним стилем.
23 жовтня Михайло Романчук приніс у скарбничку збірної України 2 золоті нагороди: на дистанції 400 м та 1500 м у Сингапурі.
Президент України Петро Порошенко привітав спортсмена з перемогою.
"Фантастичний результат нашого плавця Михайла Романчука на етапах Кубку світу! Українець здобуває вже п’яте "золото"!
Щиро вітаємо!" - зазначив Глава держави.