Пловец М.Романчук получил пятое "золото" на этапах Кубка мира

Украинец показал результат 3:40.18.

Так, 26 октября в японском Токио Михаил Романчук финишировал первым на дистанции 400 м и 1500 м вольным стилем.

23 октября Михаил Романчук принес в копилку сборной Украины 2 золотые награды: на дистанции 400 м и 1500 м в Сингапуре.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил спортсмена с победой.

"Фантастический результат нашего пловца Михаила Романчука на этапах Кубка мира! Украинец приобретает уже пятое "золото"!

Поздравляем!", - Отметил Глава государства.