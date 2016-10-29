Пловец М.Романчук получил пятое "золото" на этапах Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинский пловец Михаил Романчук получил первенство на дистанции 400 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, что стало пятым "золотом" украинца на этапах Кубка, передает УНН со ссылкой на результаты соревнований.
Украинец показал результат 3:40.18.
Так, 26 октября в японском Токио Михаил Романчук финишировал первым на дистанции 400 м и 1500 м вольным стилем.
23 октября Михаил Романчук принес в копилку сборной Украины 2 золотые награды: на дистанции 400 м и 1500 м в Сингапуре.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил спортсмена с победой.
"Фантастический результат нашего пловца Михаила Романчука на этапах Кубка мира! Украинец приобретает уже пятое "золото"!
Поздравляем!", - Отметил Глава государства.