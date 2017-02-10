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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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М.Чавушоглу: конфлікт на Донбасі має бути вирішений дипломатичним шляхом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Туреччина підтримує територіальну цілісність України і вважає, що конфлікт на Сході України має бути вирішеним дипломатично через виконання мінських угод. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає кореспондент УНН.

М.Чавушоглу: конфлікт на Донбасі має бути вирішений дипломатичним шляхом

“Ми вважаємо, що це має бути вирішено дипломатичним шляхом і мають виконуватися для цього мінські угоди, і для цього Туреччина доклала багато зусиль. Ми безумовно підтримуємо територіальну цілісність України і заявляємо про це на всіх платформах. У нас на двосторонньому рівні хороші стосунки... Ми продовжуємо міжнародну підтримку, зокрема і в НАТО... Ми в жодному разі не визнаємо незаконну анексію Криму. Крім того, ми бажаємо, щоб якомога швидше закінчились сутички на сході”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Україна та Туреччина підготували низку двостороніх документів і дорожню карту щодо їх реалізації, які будуть підписані під час візиту президента Туреччини до України.

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