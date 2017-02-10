М.Чавушоглу: конфликт на Донбассе должен быть решен дипломатическим путем

"Мы считаем, что это должно быть решено дипломатическим путем и должны выполняться для этого минские соглашения, и для этого Турция приложила много усилий. Мы безусловно поддерживаем территориальную целостность Украины и заявляем об этом на всех платформах. У нас на двустороннем уровне хорошие отношения... Мы продолжаем международную поддержку, в том числе и в НАТО... Мы ни в коем случае не признаем незаконную аннексию Крыма. Кроме того, мы хотим, чтобы как можно скорее закончились столкновения на востоке", - сказал он.

Как сообщал УНН, Украина и Турция подготовили ряд двухсторонних документов и дорожную карту по их реализации, которые будут подписаны во время визита президента Турции в Украину.