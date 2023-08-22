Люксембург долучився до декларації G7 про підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Велике Герцогство Люксембург долучилося до гарантій безпеки для України, представлених на саміті НАТО у липні, повідомляє УНН.
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“Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України. Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини”, - написав президент у соцмережі.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський 2 серпня повідомив, що до декларації з G7 щодо гарантій безпеки для України за другу половину року приєдналися 12 країн: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція. 12 серпня гарантії безпеки для України підтримала Греція. Згодом, 17 серпня доєднались Естонія, Литва та Латвія та Болгарія.
Пізніше також Косово долучилося до декларації G7 про підтримку України.