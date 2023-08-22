Люксембург присоединился к декларации G7 о поддержке Украины

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“Я благодарен Люксембургу за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи”, - написал президент в соцсети.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 2 августа сообщил, что к декларации с G7 по гарантиям безопасности для Украины за вторую половину года присоединились 12 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. 12 августа гарантии безопасности для Украины поддержала Греция. Впоследствии, 17 августа присоединились Эстония, Литва и Латвия и Болгария.

Позже также Косово присоединилось к декларации G7 о поддержке Украины.