Людина загинула після ДТП з витоком хімречовини у Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Одна людина померла в лікарні після зіткнення щонайменше 30 автомобілів на шосе у вівторок поблизу Кінгстона в Онтаріо на центральному сході Канади, під час якого стався витік високотоксичної хімічної речовини, передає УНН з посиланням на CTV.
Водій одного з декількох великих вантажівок, який потрапив у ДТП, помер від отриманих травм, повідомили у поліції провінції.
У лікарні, де загинула людина, не надали більш детальну інформацію, зазначивши лише, що було викликано судмедексперта. У медзакладі зберігається "оранжевий" код, що вказує на "зовнішнє лихо".
Госпіталізовані були 29 людей з місця аварії. Тринадцять з них - зі служб першої допомоги, вони пройшли процедуру знезараження. Деякі з них були виписані і відправлені додому.
Нагадаємо, у ДТП за участю 30 автомобілів постраждали не менше 29 людей в Канаді.