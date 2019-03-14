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Людина потрапила під потяг у столичному метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні о 8 ранку на станції столичного метро "Лівобережна" людина потрапила під потяг. Про це повідомила радник начальника Київського метрополітену Наталя Макогон в коментарі кореспонденту УНН.

Людина потрапила під потяг у столичному метро

"О 8 годині ранку людина потрапила під потяг метро. Наразі з людиною все гаразд. Вона поїхала у своїх справах”, - повідомила вона.

Внаслідок інциденту станцію було тимчасово зачинено. Наразі лінія працює у звичайному режимі.

Причини події встановлюються.

Як повідомляв УНН, у столичному метро померла людина.

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