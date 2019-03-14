Людина потрапила під потяг у столичному метро
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні о 8 ранку на станції столичного метро "Лівобережна" людина потрапила під потяг. Про це повідомила радник начальника Київського метрополітену Наталя Макогон в коментарі кореспонденту УНН.
"О 8 годині ранку людина потрапила під потяг метро. Наразі з людиною все гаразд. Вона поїхала у своїх справах”, - повідомила вона.
Внаслідок інциденту станцію було тимчасово зачинено. Наразі лінія працює у звичайному режимі.
Причини події встановлюються.
Як повідомляв УНН, у столичному метро померла людина.