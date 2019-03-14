Человек попал под поезд в столичном метро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня в 8 утра на станции столичного метро "Левобережная" человек попал под поезд. Об этом сообщила советник начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон в комментарии корреспонденту УНН.
"В 8:00 утра человек попал под поезд метро. Сейчас с человеком все в порядке. Он поехал по своим делам", - сообщила она.
В результате инцидента станция была временно закрыта. Сейчас линия работает в обычном режиме.
Причины происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНН, в столичном метро умер человек.