"Любов у відрі для сміття" художника Бенксі продана за рекордні 25 млн доларів

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Витвір, який тепер називається "Любов у відрі для сміття", було продано майже за 1,1 мільйона фунтів стерлінгів в жовтні 2018 року.

Твір, спочатку носив назву "Дівчинка з повітряною кулею", був останнім лотом на лондонських торгах Sotheby's в 2018 році. ЯВідразу після фінального удару молотка всередині рами спрацювала сигналізація. Присутні в залі побачили, як полотно проходить через позолочену раму, що майже зруйнувало витвір.

Оригінал, що вперше з'явився на стіні в східному Лондоні, без кінця відтворювався в друкованих виданнях і в Інтернеті, а також використовувався деякими з найвідоміших світових брендів. Британська преса назвала його одним з найбільш значних творів мистецтва початку 21 століття.

Додамо

Роботи Бенксі продовжують рости в ціні на аукціонах. У травні на торгах Sotheby's його "Любов у повітрі" продали за 12,9 млн доларів.

Тим часом, в березні робота Бенксі в честь лікарів, які здійснюють догляд під час пандемії коронавірусу, принесла на аукціоні рекордну суму в 14,4 мільйона фунтів стерлінгів, яка була передана в дар Національній службі охорони здоров'я Великої Британії.