Ляшко змусив Гройсмана замислитись над зміною верхівки "Нафтогазу" - Цибулько

"Тимошенко втратила монополію на мантру газових цін. Більш того, в руках Ляшко газова тематика перетворюється на зброю боротьби і проти самої "газової принцеси". У газових махінаціях Ляшко звинуватити складно. Ну не наслідив він на відміну від Тимошенко в цій індустрії. Тому, чекаємо істерики з вулиці Турівської", - іронізує експерт.

28 лютого Верховна Рада розгляне питання про створення робочої групи з вивчення обґрунтованості тарифної політики "Нафтогазу" і Кабінету Міністрів. Днем раніше, на вимогу лідера Радикальної партії, парламент розгляне проект постанови Олега Ляшка про повернення главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєва отриманої з бюджету премію в розмірі 1 млрд 395 млн грн за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Ляшко заявив, що подібних прецедентів, коли уряд платить такі величезні премії керівнику державної компанії, в прямі обов'язки якого входить підготовка і супровід судових позовів, немає ні в одній країні світу. У зв'язку з цим, лідер Радикальної партії закликав глав Кабінету міністрів не продовжувати трудовий контракт Коболєва, який закінчується в березні поточного року і повністю змінити керівництво "Нафтогазу".

Лідер Радикальної партії зазначив, що відставка Коболєва стане хорошим щепленням для нового керівництва держкомпанії від хворобливого бажання витягати з кишені простих людей останні копійки заради виписування собі мільярдні премій.

"Чому пенсіонери і вдови "чорнобильців" повинні платити мільярдні премії керівництву "Нафтогазу"? Ви залізли в кишеню до кожного пенсіонера, до кожної робочої людини, щоб виплачувати собі по 5 млн грн зарплати щомісяця і мільярдні премії! Коли ви припините це свавілля? Де ваша совість? Я не дам вам мовчати і грабувати людей", - заявив Олег Ляшко.