Ляшко вынудил Гройсмана задуматься о смене верхушки “Нефтегаза” — Цыбулько
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Радикальное давление Олега Ляшко на главу “Нефтегаза” Андрея Коболева приобретает в глазах Владимира Гройсмана конструктивный характер. Вероятность реальной смены руководства “Нефтегаза” и усмирения тарифных аппетитов облгазов вызывает истерику у политических монополистов газовой тематики. Столь интересный нюанс предвыборной кампании подметил политический эксперт Владимир Цыбулько, сообщает УНН.
“Тимошенко потеряла монополию на мантру газовых цен. Более того, в руках Ляшко газовая тематика превращается в оружие борьбы и против самой „газовой принцессы“. В газовых махинациях Ляшко обвинить сложно. Ну не наследил он в отличие от Тимошенко в этой индустрии. Поэтому, ждем истерики с улицы Туровской”, — иронизирует эксперт.
28 февраля Верховная Рада рассмотрит вопрос о создании рабочей группы по изучению обоснованности тарифной политики “Нефтегаза” и Кабинета Министров. Днем ранее, по требованию лидера Радикальной партии, парламент рассмотрит проект постановления Олега Ляшко о возврате главой “Нефтегаза” Андреем Коболевым полученную из бюджета премию в размере 1 млрд 395млн грн за победу в Стокгольмском арбитраже над “Газпромом”.
Ляшко заявил, что подобных прецедентов, когда правительство платит столь огромные премии руководителю государственной компании, в прямые обязанности которого входит подготовка и сопровождение судебных исков, нет ни в одной стране мира. В этой связи, лидер Радикальной партии призвал глав Кабинета министров не продлевать трудовой контракт в Коболевым, который истекает в марте текущего года и полностью сменить руководство “Нефтегаза”.
Лидер Радикальной партии отметил, что отставка Коболева станет хорошей прививкой для нового руководства госкомпании от болезненного желания вытягивать из кармана простых людей последние копейки ради выписывания себе миллиардных премий.
“Почему пенсионеры и вдовы „чернобыльцев“ должны платить миллиардные премии руководству „Нефтегаза“? Вы залезли в карман к каждому пенсионеру, к каждому рабочему человеку, чтобы выплачивать себе по 5 млн грн зарплаты каждый месяц и миллиардные премии! Когда вы прекратите этот беспредел? Где ваша совесть? Я не дам вам молчать и грабить людей”, — заявил Олег Ляшко.