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Лінкявічус: вторгненням до Білорусі Росія підтвердить свою репутацію беззаконної держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус прокоментував у себе в Тwitter інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін проголосив готовність надати владі Білорусі всебічну підтримку у разі загострення ситуації, пише УНН.

“Якщо Росія насправді планує вторгнення у сусідню Білорусь під прикриттям цього дивного „прохання про допомогу“, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, а також, просигналізує народу Росії, якого ставлення вони можуть очікувати у майбутньому. Тяжкий вибір”, — написав Лінкявічус.

Як повідомляв УНН, президенти Білорусі та РФ провели за останні кілька днів другу офіційну телефонну розмову.

“Продовжено обговорення ситуації, що склалася після президентських виборів у Білорусі, в тому числі з урахуванням тиску, що чиниться на республіку ззовні. З російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також, в разі необхідності, по лінії Організації Договору про колективну безпеку”, — йдеться в повідомленні за результатами телефонної розмови.

If #Russia indeed planning invade neighbouring #Belarus under cover of this strange ‘call for help’ that would reconfirm her reputation of lawless state and also signal to the people of Russia what kind of treatment they can expect in the future. Hard choise.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 16, 2020

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