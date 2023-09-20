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Львівщина та Одещина очолили рейтинг відкритих в очному форматі шкіл

Львівщина та Одещина очолили рейтинг відкритих в очному форматі шкіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. З-поміж 12 784 шкіл, які наявні в регіонах України за виключенням окупованого Криму, в очному форматі відкрилося 56%, а саме 7 148. Такі дані УНН отримав в міністерстві освіти.

Деталі

Найбільше шкіл в очному форматі відкрилися на Львівщині - 959 (91%). Одразу за Львівщиною слідує Одещина - там вдалося розпочати освітній процес в очному форматі у 583 школах (82%).

Примітно, що Одещина в цьому умовному рейтингу випередила Київську область, де відкрилось 362 школи ( 58%), а також сам Київ, де освітній процес в очному форматі розпочався лише у 384 школах (66,5%).

Доповнення

Як раніше зазначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, таких результатів їм вдалося досягти завдяки відповідальній роботі усіх служб та збільшенню у короткий термін часу кількості укриттів на 325 одиниць. 

Разом з тим жодна школа в очному форматі не відкрилася у Харківській, Луганській та Запорізькій областях, втім дітей там продовжують навчати онлайн.

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