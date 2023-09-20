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Львовщина и Одесская область возглавили рейтинг открытых в очном формате школ

Львовщина и Одесская область возглавили рейтинг открытых в очном формате школ

Киев • УНН

 • 337091 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Из 12 784 школ, которые имеются в регионах Украины за исключением оккупированного Крыма, в очном формате открылось 56%, а именно 7 148. Такие данные УНН получил в министерстве образования.

Детали

Больше всего школ в очном формате открылись на Львовщине - 959 (91%). Сразу за Львовщиной следует Одесская область - там удалось начать образовательный процесс в очном формате в 583 школах (82%).

Примечательно, что Одесская область в этом условном рейтинге опередила Киевскую область, где открылось 362 школы (58%), а также сам Киев, где образовательный процесс в очном формате начался только в 384 школах (66,5%).

Дополнение

Как ранее отмечал глава Одесской ОВА Олег Кипер, таких результатов им удалось достичь благодаря ответственной работе всех служб и увеличению в короткий срок времени количества укрытий на 325 единиц. 

Вместе с тем ни одна школа в очном формате не открылась в Харьковской, Луганской и Запорожской областях, впрочем, детей там продолжают обучать онлайн.

Украинские Национальные Новости

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